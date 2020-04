Durant, Warriors medyasını "Steph'in g*** yalamakla" suçlamış!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, bir yazarı Steph Curry hayranlarını "kızdırmaya" çalışmakla suçladığı bildirildi.



Yeni kitabı "The Victory Machine: The Making and Unmaking of the Warriors Dynasty" adlı kitabından bir alıntıda, Ethan Sherwood Strauss, Ocak 2019'da Durant ile gergin bir anını detaylandırdı.



Durant, Strauss'un The Athletic için yazdığı, Warriors'ın Durant için hücumda yaptıkları fedakarlıkları gösteren bir makaleyi gösterdikten sonra - yazarı, Curry'in hayranlarını "kızdırmaya" çalışmakla suçlamış:



"Birkaç noktaya değinmeye çalıştım. Sözleşmesi yüzünden baskı oluşturmasından ötürü bunu ona çok görmediğimi söyledim ve yazdıklarım için iyi bir nedenim olduğunda da ısrar ettim. KD bundan etkilenmedi ve beni Steph'in hayranlarını kızdırmaya çalışmakla suçladı. Bunun Bay'de süregelen bir durum olduğunu ifade etti. Hepimizin yerel çocuklar olarak Steph'in g*tünü yalamaya çalıştığımızı iddia ediyordu. Sık sık Twitter'da Warriors taraftarları ile doğrudan mesajlaşarak kavga eder ve onları sık sık Steph'i tercih etmekle suçlardı. Gelecekte olacakları önceden haber veren böyle bir değişimde, Durant'e 'WarriorsWorld' hesabı tarafından Steph Curry veya Kyrie Irving'in daha iyi oyuncu olup olmadığı sorulduğunda, 'Oturup analiz etmeliyim' diye mırıldanmışlığı var."



Durant'in Golden State'teki dönemi boyunca taraftarlar ve medya tarafından nasıl muamele edildiğine dair hayal kırıklığı uzun süre kaleme alınmıştı. Şampiyonluk ekibinin çekirdek üyelerinden daha çok, yabancı biri olarak görülüyordu: geniş çapta saygı gören ama sevilmeyen bir paralı asker.



Durant, arkadaşları Kyrie Irving ve DeAndre Jordan ile birlikte, Temmuz ayında Nets'e katılmıştı.