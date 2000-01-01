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Durant: "Warriors ile karşılaşmak, ayrı bir önem arz etmiyor"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Nets ile bu geceki ilk normal sezon maçında, eski takımı Golden State Warriors'la karşı karşıya gelmenin kendisi için ayrı bir önem arz etmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Nets ile bu geceki ilk normal sezon maçında, eski takımı Golden State Warriors'la karşı karşıya gelmenin kendisi için ayrı bir önem arz etmediğini söyledi.

KD, Bay Area'da ve Warriors'la geçirdiği zamana dair bazı güzel anılara sahip olsa da, muhabirlere bu maça farklı bir şekilde yaklaşmadığını söyledi:

"Her maçın benim için önemli olduğunu düşünüyorum. Ve eski takım arkadaşlarıma karşı oynadığımdan ötürü, ayrı bir önemi falan yok. Bana kalırsa basketbol oyunu beni her türlü o seviyede kabul edecek ve eski takım arkadaşlarımdan bazılarını görmek de güzel olacak."

Durant, Warriors ile üç sezonda bir çift şampiyonluk ve Finaller MVP'si ödülü kazanmıştı. Ancak Golden State'teki görev süresi, 2019 Finalleri'nin 5'inci maçında aşilini kopardığı için kasvetli bir şekilde sona ermişti. Bir aydan kısa bir süre içinde, KD bir imza-ve-takas anlaşması ile Nets'e katılmıştı.

Durant kariyerinin yeni bölümüne başlarken, bu gece ne olursa olsun bir önceki bölümün çoktan bittiğini açıkladı:

"Bu ligde sakatlıklar olağan şeyler. Ben de zorlu bir tanesini geçirdim ama bunun için kimseyi suçlayamam. Ve bu sakatlığı tamamen kafada bitirmek için, bu maçı 'kazanmalıyım' ya da 'iyi oynamam gerekiyor' gibi bir şey hissetmiyorum. Bir basketbol maçı kazanmak bir şeyleri kafamda bitirmeme yardımcı olacaksa, geçen üç senede pek iyi zaman geçirmemişim demektir."


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