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Durant ve Kyrie, fikirlerini "oldukça dürüst" bir şekilde paylaşıyorlar!

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, takımın yıldızları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in, Nets'in koç arayışı döneminde 'oldukça dürüst' davrandıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, takımın yıldızları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in, Nets'in koç arayışı döneminde 'oldukça dürüst' davrandıklarını söyledi.

Nets kadrosundaki en önemli iki oyuncu olan Durant ve Kyrie, takımın bir sonraki başantrenörünü arama sürecine yoğun bir şekilde dahil oluyorlar.

Marks'a göre, ön ofis, her iki adamla sürekli iletişim halinde ve devam eden koçluk arayışıyla ilgili fikirlerini soruyor:

"Bu kilit oyuncuların bazılarını bu karara dahil etmememiz akıllıca olmazdı. Kevin ve Kyrie'nin bir liderde neyi aradıklarına, neye ihtiyaçları olduğuna dair düşüncelerini alacağız. Şimdiye kadar inanılmaz derecede dürüst oldular."

Jacque Vaughn, Kenny Atkinson'ın gönderilmesinden sonra takımın geçici koçu olmuştu. Vaughn, birçok kişi tarafından kalıcı koç olarak görülse de, hem Durant'ın hem de Irving'in kendisi hakkında ne düşündüğünün, kadro ile geleceği üzerinde önemli bir rol oynayacağı belli oldu.

Marks ayrıca, Brooklyn'in her iki yıldızının da önemli sakatlıklardan dönmesinden ötürü, çok dikkatli bir yaklaşım sergilemeye devam ettiklerini ekledi:

"Kyrie iyi durumda. Ama Kevin ile risk-ödül oranına bakmak gerekiyor. Çok paranız olduğunda ve geleceğiniz birkaç adama bağlı olduğunda, bu adamların bir arada verimli bir şekilde uzun süre vakit geçireceklerinden emin olmanız gerekiyor. Yapmak istediğiniz son şey, bu adamları uygun iş yükü ve birikimleri olmadan sahaya sürmek olur."


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