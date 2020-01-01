Durant ve Irving, ortak bir ayakkabı çıkarabilirler!

Brooklyn Nets'in süperstarları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in, yeni bir spor ayakkabı anlaşması için işbirliği yapmasının beklendiği açıklandı.



Daily News'dan Stefan Bondy'ye göre, Nets'in iki süperstarı, heyecan verici bir proje olması beklenen bir projede Nike ile işbirliği yapacak.



Nike ayakkabı tasarımcısı Ben Nethongkome, Bondy'ye şu açıklamaları yaptı:



"Irving, 'Elimdeki şu harika parçaya bak' demişti ve aralarında 'Kimin ayakkabısı daha iyi?' tarzında dostça bir rekabet oluşmuştu.



Olay, 'Yakın gelecekte birlikte bir şey üzerinde işbirliği yapsak harika olmaz mıydı?' durumuna evrildi ve tam o anda ve orada, KD 'Tabii ki' demişti. Bu nedenle, yakın gelecekte ürün yaratma açısından bu ikisi arasında bir miktar etkileşimde bulunacağımız için heyecanlıyız."



Anlaşmanın hala erken aşamalarında olduğu ve daha fazla detayın Nike tarafından açıklanacağı eklendi.



