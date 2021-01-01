"Durant ve Harden, bu takası aylar önceden konuşmuşlardı" iddiası!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Nets'in James Harden ile takas yapmasını 'çok istiyordu'.



Nets, Harden'i geçtiğimiz gece Houston Rockets'tan takaslamıştı ve bu görünüşe göre Durant'in "çok" istediği bir şeydi.



Wojnarowski, kendi podcast'inde şunları söyledi:



"Bu Kevin Durant'in çok istediği bir şeydi. O ve Harden bunu aylar önce konuşmaya başlamışlardı. Durant, dört yıllık bir anlaşmanın ikinci yılında ve Harden'ı almak, kendisinin kalmak istemesinin bir başka nedeni.



Mike D'Antoni'nin (Nets'in yardımcı koçu ve Harden'ın eski koçu) James Harden'ın takas olasılığı konusunda çok hevesli olduğunu da biliyorum. Uyum sağlayacağını düşünüyordu."



Durant ve Harden, kariyerlerinin başlarında Oklahoma City Thunder'de takım arkadaşıydı.



