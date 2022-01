Durant ve Giannis, Kyrie'ye baskı yapmamaktan yanalar

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant ve Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving'in KOVID-19'a karşı aşılanmaması hakkında konuştular.



KD, Kyrie'nin tüm Nets maçlarında oynayabilmesi için koronavirüs aşısı olması için baskı yapmayacağını yineledi:



"Ona kendisinin ne kadar önem teşkil ettiğini ve bütün maçlarda oynamasını ne kadar istediğimi söylemiştim, fakat dediğim gibi birini sırf basketbol oynaması için aşı olmaya zorlamak gibi bir niyetim olamaz. Bu benim yapacağım bir şey değil.



Takımın tam zamanlı bir parçası olarak yanımızda olması üzerine birkaç kez konuşmuştuk, ama bu karar ona bağlı. Bize ne olursa olsun profesyonel kalarak işimizi yapmak düşüyor. Takım sahibinden ekipman müdürüne kadar hepimizin zihniyeti bu şekilde. Yani ne zaman hazır olacaksa, o zaman hazır olacak.



Bu garip bir durum. Bu işlerin çoğunu hiç anlamıyorum. KOVID olayı son birkaç yıldır delice bir noktaya ulaştı. Yani Kyrie kendisi için gereken kararı verecektir, ve benim de buna güvenim tam."



Koç Steve Nash, geçtiğimiz günlerde Irving ile sezon öncesi dönemden beri aşı olmama kararı hakkında konuşmadığını söylerken, James Harden da ayrıca kendisini bu olayın dışında bıraktığını belirtmişti.



"BEN ISRAR ETMEM, HEPSİ YETİŞKİN ADAM"



Giannis ise, takım arkadaşlarıyla basketbolla ilgili her şeyi konuşabileceğini, ancak Irving'inki gibi bir durumda konuşamayacağını açıkladı:



"Böyle kişisel bir karar söz konusu olduğunda, bunu onlara bırakmak zorundayım. Hepsi yetişkin adamlar. Ve her durum birbirinden farklıdır. Birine kendini rahat hissetmediği bir şeyi yapması için baskı yapamam. Sadece benim bunu neden yaptığımı açıklayabilirim. Ailemi, annemi ve diğerlerini korumak için, güven altına almak için olduğunu söyleyebilirim ve onun da bunu anlamasını ümit ederim.



Ama istemediği bir şeyse, ona baskı yapmaya devam edemem. Benim kendime odaklanmam ve her gün gelip işimi yapmam gerekiyor, çünkü bunun için para alıyorum."