Durant ve Embiid tartıştı!: "Hepsi saygıdan..."

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid ve Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, dün gece karşı karşıya geldikleri maçta yaptıkları trash-talk'u açıkladılar.



76ers, dün gece ev sahibi Nets'i 110-102 mağlup etti ve Embiid, 34 sayıyla oynayarak bir kez daha başarılı bir performans ortaya koydu.



Maçın sonlarına doğru Durant, Embiid'e doğru yürüyüp trash-talk yapmaya başlayınca, ikili arasında ufak bir münakaşa çıktı. Embiid daha sonra maç bittiğinde Durant'e ve Nets'e doğru "eve gidin" diye bağırınca, iki yıldıza da teknik faul verildi.



"KEVİN'E SAYGIM BÜYÜK, OYUNUNA HAYRANIM"



Durant, Nets'in 16 Aralık'ta 76ers'a karşı galibiyetinin sonlarına doğru aynı şeyi Sixers'a yapmıştı. Embiid, arkadaşı Durant'e saygı duyarken, aynı zamanda bu hareketine karşılık vermek istediğini kaydetti:



"Konferanstaki en iyi takımdan bahsediyoruz. Açıkçası onlara çok saygı duyuyorum. Geçen seferki tavrını hatırlarsınız, o da bize aynı şeyi söylemişti. Temelde bu hareketin karşılığını vermiş olduk, ancak aramızda saygı sonsuzdur.



Her zaman söylerim, basketbol sahasında her şeyi yapabileceğimi düşünen biriyim ve bunu yapabilecek çok fazla adam yok. Ve benden daha yetenekli olduğunu düşündüğüm bir oyuncu varsa, o da kesinlikle Kevin'dir. Ona çok saygı duyuyorum ve oyununa hayranım.



Biz rekabetçiyiz sadece. Galibiyetler çok önemli, hem de her biri. Konferanstaki en iyi takımı yenmek her zaman güzeldir."



"ONUNLA HER MAÇ BÖYLEYİZ..."



Durant, Brooklyn perspektifinden sorulduğunda aynı mesajı tekrarladı ve muhabirlere trash-talk sırasında neler olduğunu şöyle anlattı:



"Joel'le birbirimize karşı oynadığımız zamanlara bakarsanız, her maç böyleydik, hatta All-Star maçında bile. Birbirimize o kadar saygı duyuyoruz ki, doğal olarak bu tarz bir rekabet ateşi ortaya çıkıyor. Yani işin özü aslında bu.



Bu gece çok güzel bir enerjiyle oynadılar. Biz rekabete bayılıyoruz ve böyle şeyler de bunu daha iyi gösteriyor."



"JOEL ASLINDA BİR ŞEY DEMEDİ"



Durant, Embiid'in hararetli tartışmada çizgiyi aşıp aşmadığı sorulduğunda ise, bunu hızlıca reddetti:



"Aslında hiçbir şey demedi, sanırım ben biraz gaza gelmiştim. Çizgiyi aşan hiçbir şey söylemedi. Sahada hepimiz birbirimize saygı duyarız. Ben kendisinin takımına ve oradaki tüm oyunculara saygı duyuyorum. Onlar da bize karşı aynı şekilde. Biz bu oyunu böyle oynuyoruz."



Durant ayrıca, bu sezonun başlarında yaptığı el sallama hareketinin karşılığını veren Embiid'den böyle bir reaksiyon çıkarabildiği için mutlu olduğunu da sözlerine ekledi:



"Eminim ki o hareket hoşlarına gitmemişti. Ama bir rakipten böyle bir reaksiyon çıkarabildiğim için mutluyum ve onlar da burada çok sıkı oynadılar. Dediğim gibi, böyle şeyler onları bir oyuncu ve komple bir takım olarak daha iyi hale getirecektir. Kazansam da kaybetsem de, tavrımı aynı tutacağımı söylemiştim."



İkili arasındaki tartışma şu şekilde gelişmişti: