Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, bu sezon omzunda "ufak bir sakatlığı" olduğunu doğruladı.



Nets'in Oklahoma City Thunder'ı 120-96 yendiği dün geceki maçta 33 sayı bulan KD, karşılaşma sonrası şut attığı omzundan tedavi gördüğünü açıkladı:



"Omzum sağlam. Arada biraz ağrıyor ama bu gece oynadığımda bana çok fazla engel olmadı. Tedaviye devam ediyorum."



Koç Steve Nash, Durant'in omzu hakkında şunları söyledi:



"Ufak bir sakatlığı var. Ama hala skor üretebiliyor, yani bence bir şekilde dayanıyor. Daha kötüye gitmesini beklediğimiz türden bir şey olduğunu düşünmüyorum. Oynayabildiği için çok kötü bir şey değil."



Durant bu sezon 29.4 sayı, 8.4 ribaund ve 5.2 asist ortalamalarıyla oynuyor.



