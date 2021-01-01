Durant'ten çaylak Cunningham'e övgüler!: "Oyununa bayılıyorum"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Detroit Pistons çaylağı Cade Cunningham'a övgülerde bulundu.



20 yaşındaki Cunningham'ı lise döneminden beri tanıyan Durant, Nets'in Pistons'a karşı deplasmanda aldığı 96-90'lık galibiyet sonrası, muhabirlere şunları söyledi:



"Cade'in oyununa bayılıyorum. Bence çok uzun bir süre, savunması zorlu bir oyuncu olacak. Onun adına mutluyum. Kariyerinin nasıl ilerleyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum."



İlk NBA karşılaşmasında sonra Durant ile formaları değiştiren Cunningham, 30 dakika süre alarak 17 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile maçı tamamlamıştı.



