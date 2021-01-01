Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Durant'ten çaylak Cunningham'e övgüler!: "Oyununa bayılıyorum"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Detroit Pistons çaylağı Cade Cunningham'a övgülerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Detroit Pistons çaylağı Cade Cunningham'a övgülerde bulundu.

20 yaşındaki Cunningham'ı lise döneminden beri tanıyan Durant, Nets'in Pistons'a karşı deplasmanda aldığı 96-90'lık galibiyet sonrası, muhabirlere şunları söyledi:

"Cade'in oyununa bayılıyorum. Bence çok uzun bir süre, savunması zorlu bir oyuncu olacak. Onun adına mutluyum. Kariyerinin nasıl ilerleyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum."

İlk NBA karşılaşmasında sonra Durant ile formaları değiştiren Cunningham, 30 dakika süre alarak 17 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile maçı tamamlamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal