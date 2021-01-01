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Durant: "Sosyal medyada insanlarla tartışmaktan keyif alıyorum"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, sosyal medyada insanlarla tartışmaktan "çok keyif aldığını" belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, sosyal medyada insanlarla tartışmaktan "çok keyif aldığını" belirtti.

Durant, "The ETC's" isimli podcast'inin son bölümünde konuyla ilgili şunları söyledi:

"Basketbolla ve kim olduğumla ilgili şakalaşmalardan ve sohbetten zevk alıyorum. Güzel bir sohbet olursa, herkesle konuşabilirim. Birisine gerçekleri söylemek hoşuma gidiyor, özellikle de benim hakkımdaysa. Nasıl tepki verdiklerini görmek çok zevkli."

KD ayrıca sosyal medyada okuduğu şeylerden bir şeyler öğrendiğini iddia ederek, insanların Twitter'da güncel meselelere farklı bir bakış açısı getirebildiklerini açıkladı:

"Twitter beni zekam, zihniyetim ve düşünce sürecim açısından daha iyi hale getirdi... Timeline'ıma öylece bakarken, insanlar benim bilmediğim ve öğrenebileceğim şeyler hakkında güzel bilgilere sahip olabiliyor."


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