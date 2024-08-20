Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, sosyal medyada kendisine eleştiri yönelten kişilere karşılık verme sebebini açıkladı.



X'te takipçileriyle sık sık tartışmasıyla dikkat çeken KD, New York'taki Fanatics Fest etkinliğinde eski bunu yapmayı tercih etme sebebini şu sözlerle anlattı:



"Sosyal medyanın asıl amacı insanlarla etkileşim kurmak değil mi? Yani, benimle etkileşim kurma şansı yakalamak isterseniz beni takibe alabilirsiniz. Verdiğim cevaplar ise o an nasıl hissettiğime bağlı. Eğer beni trollerseniz, ben de sizi trollerim. Sevgi gösterirseniz, ben de aynı şekilde karşılık veririm.



Bunlar dışında, insanlara aslen kim olduğum hakkında daha derinlemesine bir deneyim yaşatmak adına, bu enerjiyi mümkün olduğunca aynı şekilde yansıtmaya çalışıyorum."



Durant yakın zamanda NBA'de FIBA kurallarının uygulanması konusunda hayranlarıyla tartışmalara girmiş, kendilerini "gevezelik etmekle" suçlayarak hiçbir argümanları olmadığını iddia etmişti. KD ayrıca bu kurallardan bazılarının oyunları sıkıcı hale getireceğini ve sevdiği 'rastgeleliği' ortadan kaldıracağını belirtmişti.



Durant sonrasında Sırbistan'a karşı alınan yakın skorlu bir galibiyetten sonra ABD Milli takımını eleştiren Amerikalı bir hayranını azarlamış, birkaç saat sonra ABD'li Denver Nuggets taraftarlarına ise Nikola Jokic sebebiyle ABD yerine Sırbistan'ı destekledikleri için verip veriştirmişti.



Tüm bunlara rağmen Durant Olimpiyatlarda harika bir performans ortaya koymuş ve maç başına 13,8 sayı, 3,2 ribaund, 2,3 asist ve 1,0 top çalma ortalamalarla dördüncü altın madalyasını evine götürmeyi başarmıştı.





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