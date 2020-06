Durant: "Siyahi tarihi üzerine kültürlenmeniz gerek!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşmekte olan Black Lives Matter protestolarına tam destek verdiğini ifade etti.



NBA'in geri kalanı gibi, KD de, bir kez daha Afroamerikan topluluğunun yaşadığı ırksal adaletsizliğe ışık tutan, George Floyd'un öldürülmesi olayından ötürü öfkelenmiş durumda.



Durant, sokaklara akın eden ve eşitlik ve sosyal adalet talep etme mücadelelerinde seslerinin duyulmasını sağlayan cesur insanlara övgüler yağdırdı.



Nets süperstarı, The Undefeated'dan Marc J. Spears ile yaptığı röportajda, şu ifadeleri kullandı:



"Bir topluluk olarak sahip olduğumuz özen, sevgi ve ilgiyi görmüş oldum. Şu anda devam eden her şey, beni çok gururlandırıyor. Sırtımızda çok şey olmasına rağmen, savaşmaya devam ediyoruz. Herkesin, hepimizin inandığı şey olan eşitlik için bir araya geldiğini görmek güzel. Siyahi topluluk her zaman trajedi ile birbirine bağlı kalır. Ancak herkesin bizi kendi yollarıyla desteklediğini görmek güzel."



"SİYAHİ TARİHİ ÜZERİNE KÜLTÜRLENİN!"



Durant polis vahşeti ve Floyd'un ölümüyle görevli dört memur hakkında da konuştu:



"Böyle bir korumaya sahip olmadığınızı biliyorsunuz ve avladığınız bu ayrıcalıklı, düşük gelirli toplulukların çoğu gibi, kendinize bakmak zorundasınız. Bu durumu nasıl ele aldıklarını görmek istiyoruz ve adaletin yerine getirilmesini dört gözle bekliyorum."



Ayrıca KD, beyaz topluma, basit bir empati eyleminin, BLM hareketinin arkasındaki sebep için nasıl yardımcı olduğu konusunda da konuştu:



"Siyahi insanların tarihi ve nereden geldiğimiz konusunda eğitilmeleri çok önemli. Siyahi insanların durumunu ve Amerika'da siyahi olmanın nasıl bir şey olduğunu anlayın. Üzerinde çalışıp anlayabileceğiniz durumlar var. Bu konuda kültürlenin."



NBA'in koronavirüs salgını yüzünden uzun süren arasına rağmen, Durant, NBA sezonu 31 Temmuz'da tekrar başladığında Nets forması giymeyeceğini belirtmişti.