Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Philadelphia 76ers organizasyonunun playofflardaki başarısızlığından, takımın kendisinin sorumlu olduğuna inandığını söyledi.



KD aynı zamanda, JJ Redick'in podcast'inde Joel Embiid ve Ben Simmons'ı, çektikleri sıkıntılar konusunda savundu:



"Her yıl yeni takım arkadaşları edinip, büyük bir takım olmak zordur. Cidden zor. Özellikle Philly'de onlar gibi genç oyuncular varken ve insanların kendilerinden bu kadar çok beklentileri varken, bu zor bir şey."



Sixers, Philadelphia'ya üçüncü bir yıldız getirme umuduyla her sezon kadro sezonunda birçok değişiklik yapmıştı. Jimmy Butler'ın 2018-19 sezonundaki takası, bu stratejinin bir örneğiydi.



Bu yıl bir şampiyonluk için mücadele etme umutlarına rağmen, Philadelphia ekibi, Boston Celtics tarafından ilk turda elenerek bubble'dan ayrılmıştı.



Sonuç olarak Sixers, başantrenörü Brett Brown ile yollarını ayırmış ve gelecek sezon için başantrenör arayışlarına başlamıştı.



