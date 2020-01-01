Durant, Serge Ibaka'yı Brooklyn'e çekmeye çalışıyor!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, yakın arkadaşı olan Toronto Raptors forveti Serge Ibaka'yı Nets'e getirmeye çalıştığı bildirildi.



31 yaşındaki Ibaka, bu ölü sezonda sınırsız bir serbest oyuncu olacak. Durant ve Ibaka, Oklahoma City Thunder'da birlikte oynadıkları dönemden beri oldukça sağlam bir ilişki kurmuşlardı.



Forbes.com'dan Mike Mazzeo'ya göre, veteran oyuncunun Nets'e katılmak için maaşından büyük bir kesinti yapması gerekecek:



"Kevin Durant, lig kaynaklarına göre, yakın arkadaşı Serge Ibaka'nın Brooklyn Nets'e serbest oyuncu olarak katılması için uğraşıyor. Durant ve Ibaka, Oklahoma City'de birlikte oynarken güçlü bir ilişki kurmuşlardı. Ancak geçen sezon 23.3 milyon dolar kazanan veteran Ibaka'nın, Nets'e katılmak için önemli bir kesinti yapması gerekecek. Ibaka, Durant için bu yılın başlarında Fansided'a 'Çok yakınız, kardeşim gibidir' şeklinde konuşmuştu."



Brooklyn, Ibaka'ya yalnızca 5.7 milyon dolarlık 'orta düzey istisnasını' sunabilir. Kongolu oyuncu, şimdiden Los Angeles Lakers, LA Clippers, Boston Celtics ve diğer takımların kendisini almaya istekli olmasıyla, serbest oyuncu dönemi öncesinde yeterince ilgi görmüştü.



Önceki sezon Ibaka, Raptors formasıyla 15.1 sayı ve 8.2 ribaund ortalamaları yakalarken, üçlük çizgisi gerisinden %38.5 isabetle oynamıştı.



