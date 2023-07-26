Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, NBA'in Seattle'da kurabileceği yeni bir takımın sahipleri arasında yer alma arzusunu dile getirdi.



Yeni toplu iş sözleşmesinin sonuçlandırılmasının ardından, NBA'in gelecekte yeni takımlar eklemesi ihtimali üzerine tartışmalar kızışmaya başladı.



Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Las Vegas'ta bir takım sahibi olmak istediğini yinelemesi üzerine Durant, Seattle'a bir takım getirilmesi dahilinde bu takımın sahipleri arasında olmakla ilgilendiğini ifade etti:



"Olsa tabii ki harika olurdu. Önüme hangi fırsat gelirse gelsin, umuyorum ki özel bir şeyin parçası olabilirim. Seattle ideal yer olur. Tekrar bir takımları olmasını hak ediyorlar. NBA'in bu şekilde bir parçası olmayı çok isterim, ama göreceğiz."



Durant, 2007'de Seattle SuperSonics tarafından draft edilmiş ve takım, 2007-08 sezonunun sonunda Oklahoma City Thunder olarak yenilenmişti. Zengin bir basketbol kültürüne sahip olduğu bilinen şehir, 17 yıldır takımsız durumda.



