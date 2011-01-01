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Durant: "Rol modellerim, Jordan ve Carter'dı"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, basketbolda rol modeli olarak aldığı oyuncuların, NBA efsaneleri Michael Jordan ve Vince Carter olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, basketbolda rol modeli olarak aldığı oyuncuların, NBA efsaneleri Michael Jordan ve Vince Carter olduğunu söyledi.

NFL efsanesi Eli Manning ile yaptığı bir sohbette Durant, basketbol rol modelleri olarak Jordan ve Carter'ı aldığını belirterek, NBA'de Carter'a karşı oynama fırsatı bulduğu zamandan övgüyle bahsetti:

"Çok fazla oyuncuyu örnek aldım. Michael Jordan başta tabii ki. Diğerlerini ona göre karşılaştırıyorum. Ama Vince Carter, oyundan gerçekten zevk almaya ve NBA'i takip etmeye başladığımda, özellikle atletizmiyle örnek almaya yöneldiğim biriydi. Oyuna yönelik enerjisi ve tutkusu beni çok etkilemişti.

Ve 9,10,11 yaşlarındayken, onun yaptığı bazı şeyleri taklit ederdim. Emekli olması öncesinde ligde 10 yıl ona karşı oynamak cidden muhteşemdi."

Carter ve Durant, 2012 NBA playofflarında VC, 2011 şampiyonu Dallas Mavericks için oynarken karşı karşıya gelmişlerdi.


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