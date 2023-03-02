Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, Suns ekibiyle ilk maçına çıkmasının ardından üzerindeki baskıdan bahsetti.



Mor ve turunculu formayı giydiği ilk resmi maçında 23 sayı ve 6 ribaund ile oynayan KD, Charlotte Hornets'a karşı alınan 105-91'lik galibiyet sonrası, maçtan önce oldukça heyecanlı olduğunu itiraf etti:



"Neredeyse bin kez sahaya çıktım ama bugün ayrı bir gergindim. Yepyeni bir takımda, yepyeni bir grupla beraberim ve onlar için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bugün aklımda sadece bunlar vardı. Çok keyif aldım. Sahada olmayı, stratejileri gözden geçirmeyi ve takım arkadaşlarımla aynı ortamda olmayı çok özlemişim.



Üzerimde her gün baskı olduğunu hissediyorum, fakat bu baskıya hak veriyorum. Çok yönlülüğümün, birçok farklı alanda bana yardımcı olabileceğini biliyorum. Maçın içindeki her küçük detayı bilmesem bile, bazen sadece şutörlüğümle işleri çözmeye çalışabilirim."





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