Durant, Olynyk'e bu yaptığıyla oyundan atıldı!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, geçtiğimiz gece Detroit Pistons'a karşı oynadığı karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde oyundan atıldı.



Durant, bir pozisyonda kendisine perde yapan Pistons pivotu Kelly Olynyk'i baş ve boyun bölgesinden iterek faul yaptı.



Hakemler bu pozisyonun tekrarını izledikten sonra, "Flagrant faul 2" kararı verildi ve Durant, üçüncü çeyreğin bitimine 3:23 kala oyundan atıldı. KD, karşılaşmayı 27 dakikada 10/13 şut isabetiyle 23 sayı, 5 asist, 1 ribaund ve 1 blokla tamamladı.



KD oyundan atıldıktan kısa bir süre sonra, Nets 11-0'lık bir seri yakaladı ve Durant, maçtan sonra takımının kendisi sayesinde bu seriyi yakaladığını belirtti:



"Perdeden geçmeye çalışıyordum. O sırada oldu. Tekrarı izleyince, kollarımı biraz fazla uzatmışım. Tek niyetim perdeyle savaşıp geçmeye çalışmaktı. Takımımın yakaladığı 11-0'lık seri için biraz takdir bekliyorum. Oyundan atılmamla taraftarları da canlandırmış oldum."



İşte KD'nin maçtan atıldığı an:



