Durant: "OKC, Russ'ı idmandan önce arabasında uyurken görünce seçmişti"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Oklahoma City Thunder'ın 2008'de Russell Westbrook'u, bir antrenmandan iki saat önce arabasında uyuduğunu gördükten sonra Russell seçmeye karar verdiğini açıkladı.



2008 yılında Durant ilk sezonunu, o dönemki adıyla Seattle Supersonics ile oynamıştı. Kazanan bir takım oluşturmak için daha fazla parça eklemek adına iyi bir konumdalardı ve o yıl, NBA Draftı'nda 4. sıradan seçim yapacaklardı. Bu seçimi, OKC'de KD için iyi bir ortak olacak olan Westbrook ile kullanmışlardı.



Bu kararın arkasındaki kişi, Detroit Pistons'ın şimdiki yeni genel menajeri Troy Weaver'dı. Weaver, Draft'tan sadece birkaç hafta önce Thunder'a katılmıştı ama Russ'ı gördüğü anda, almak istediği oyuncuyu anlamıştı.



KD, The Athletic ile konuştu ve Weaver'ın UCLA çıkışlı oyuncuyu nasıl keşfettiğini ve kendisinden etkilendiğini anlattı:



"Weaver bana, bir antrenmana gittiğinde Russ'ın iki saat erken orada olduğunu ve arabasında uyuduğunu söylemişti. 'Tamam, adamımız bu' demişti. Bu hikayeyi bilmek güzel, çünkü bu GM'lerin bir oyuncuyu ne sebeple gözlerine kestirdiklerini hiç bilmiyorsunuz. Bana bunu anlatması, mavi yakalı, çalışkan adamları sevdiğini gösteriyor.



Arada sırada genel olarak oyun ve oyuncuları nasıl gördüğü hakkında konuşmak için ayırdığı zamanı takdir etmiştim. Bu, sadece basketbol oynamak dışında, oyunu görme şeklimi de gerçekten şekillendirmişti. Bunların çoğunu Troy'a bağlıyorum."



Westbrook, Thunder tarihinin en büyük oyuncularından biri haline gelmiş ve 2008'den 2016'ya kadar KD ile harika bir ikili olarak, takımın 2012 NBA Finalleri'ne çıkmasında büyük rol oynamıştı.



