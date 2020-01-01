"Durant, Nets koçluğu için Mark Jackson'ı destekliyor" iddiaları!

NBA genelinde, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, koçluk işi için Mark Jackson'ı desteklediğine dair spekülasyonların arttığı bildirildi.



Nets, geçici koç olarak tutulan Jacque Vaughn'u başantrenör olarak tutmaya ciddi önem verse de, Jackson'ın, Durant'in potansiyel desteği ile iş için güçlü bir aday olacağı yönünde spekülasyonlarda bir artış oldu.



ESPN'den Brian Windhorst, konuyla ilgili podcast'inde şunları söyledi:



"Nets'in koçu hakkında hiçbir tartışma yok, çok az tartışma var. Ve ben bu işi alan Jackie ile ilgileneceğim. Ama bazı ilginç şeyler var... Eğer sosyal medyaya çok dikkat ediyorsanız. Kevin Durant'ın iş ortağı ve çok etkili olan Rich Kleiman, son zamanlarda Mark Jackson hakkında tweetler atmaya başladı.



"'Mark Jackson'ın Nets'e koçluk yapmasını istiyorum' diye tweet atmadı, ancak The New York Post'ta, geçen hafta Mark Jackson veya daha önce Nets'le olan ve bir yıl sonra ayrılan Jason Kidd hakkında bir hikaye vardı."



"Kleiman aşağı yukarı bu fikri sevdiğini söylemişti. Mark Jackson ve Kevin Durant'in aralarının iyi olduğu biliniyor. Bu tweetler ve Jackson/Nets'in Durant'le olan olası bağlantısı, NBA'de fark edilmemişti. Mark Jackson'ın bu işe aday olduğuna dair konuşan insanlar var."



"Sean Marks (genel menajer) geçtiğimiz günlerde bir röportaj vermişti, sanırım bunun Kyrie ve Kevin Durant'ın koçluk kararında söz sahibi olduklarını itiraf ettiği bir radyo röportajıydı."



Nets ayrıca, muhtemelen takım üzerindeki etkisinin bir başka işareti olan, Durant ile olan bağları nedeniyle Michael Beasley'i yedek oyuncu olarak almıştı. Kleiman, Twitter'da Beasley imzasını açıkça desteklemişti.



"Demek istediğim, Durant ve Kyrie gerçekten bu takımı yönetiyorsa, Mark Jackson'ın bu işe alındığını görebiliyorum."



