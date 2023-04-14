Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, insanların neden sadece kendisine 'hassas' dediğini anlamadığını söyledi.



Durant, uzun süredir NBA efsanesi Charles Barkley gibi bazı kişiler tarafından 'hassas' olarak adlandırılıyordu.



KD bu etiketin 2016'da Golden State Warriors'a katıldığı için kendisine yapıştığını düşünse de, kendisiyle aynı şeyi yaptığını düşündüğü diğer sporcuların neden 'hassas' olarak görülmediğini merak ettiğini açıkladı:



"Hadi ama, sebebini biliyoruz. Warriors'a gittiğim için. Bu bugün bile insanları rahatsız ediyor. Nedense sessiz kalayım istiyorlar. Ama sebebini tam olarak belirleyemiyorum.



Fakat bunları tek yapan ben değilim, pek çok farklı spor ligindeki oyuncu kendi kitlesiyle Twitter, Instagram ve sosyal ağlarda etkileşime giriyor, ama kimse onlar için 'hassas' ifadesini kullanmıyor."



Durant, 2016'da Oklahoma City Thunder'dan ayrılarak önceki sezon 73 galibiyetle NBA rekoru kıran Steph Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'den oluşan Golden State ekibine katılmıştı.





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