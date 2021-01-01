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Durant, NBA'e isyan etti!: "Hey NBA, seyircileriniz aptal değil!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Toronto Raptors'a karşı dün gece KOVID-19 temas takibi dolayısıyla yaşadığı ilginç gelişmeler sonrası, NBA'e isyan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Toronto Raptors'a karşı dün gece KOVID-19 temas takibi dolayısıyla yaşadığı ilginç gelişmeler sonrası, NBA'e isyan etti.

Durant, günün erken saatlerinde KOVID-19 testi pozitif çıkan biri ile aynı ortamda bulunması nedeniyle, sağlık ve güvenlik protokolleri gereğince Raptors'a karşı oynanan maçın başında forma giyemedikten sonra, ilk çeyreğin son bölümünde oyuna alınmış, ardından üçüncü çeyrekte tekrar çıkarılmıştı.

KD, bu tuhaf gelişmeler sonrası NBA'e eleştirisini Twitter'da şu sözlerle dile getirdi:

"Hey NBA, seyircileriniz aptal değil! Başarısız PR taktiklerinizle onları kandıramazsınız."

NBA daha sonra, uygun protokollerin takip edildiğini belirtirken, "Ligin sağlık ve güvenlik protokolleri gereğince, yakın bir temas pozitif bir test sonucu ile onaylanana kadar bir oyuncunun karantinaya alınmasını şart koşmuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Durant'in bu gece Philadelphia 76ers'a karşı oynanacak maçta forma giymeyeceği için takımla seyahat etmediği de belirtildi. 


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