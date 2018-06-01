Durant: "NBA oyuncularının maaşları halka açık olmamalı"

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Golden State Warriors süperstarı Kevin Durant, NBA oyuncularının maaşlarının kamuya açık olmaması gerektiğini, çünkü bunun ebeveyn ve çocukları "delirttiğini" söyledi.Geçtiğimiz gün yaptığı bir röportajda Durant ana odağın oyun değil, maaşlar olduğunu şöyle açıkladı:Durant bu sezon 25,000,000, önümüzdeki yıl da oyuncu opsiyonlu kontratının ikinci yılı olarak 26,250,000 dolar kazanacak.