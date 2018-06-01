Durant: "NBA oyuncularının maaşları halka açık olmamalı"

Golden State Warriors süperstarı Kevin Durant, NBA oyuncularının maaşlarının kamuya açık olmaması gerektiğini, çünkü bunun ebeveyn ve çocukları "delirttiğini" söyledi.
Geçtiğimiz gün yaptığı bir röportajda Durant ana odağın oyun değil, maaşlar olduğunu şöyle açıkladı: "Biz NBA oyuncularının ne kadar para kazandığını halka açmayı kesmeleri lazım çünkü bu ebeveyn ve çocukları delirtiyor. Şimdi 'Biri beş yıllık anlaşmadan 200 milyon dolar kazandı.' diyorlar. Ebeveynleri ne konuşacak sanıyorsunuz? Oyunla ilgili artık uğraşmıyorlar bile. 'Gidip şu parayı kazanman lazım' olayına döndü iş. Geçmişte ben bu adamlar ne kadar kazanıyor bilmezdim."
Durant bu sezon 25,000,000, önümüzdeki yıl da oyuncu opsiyonlu kontratının ikinci yılı olarak 26,250,000 dolar kazanacak.