Durant: "Nash bize koçluk yapacağı için heyecanlıyım"

Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant, yeni koç Steve Nash hakkında ilk yorumlarını yaptı ve eski NBA MVP'si tarafından çalıştırılma fırsatından ötürü "heyecanlandığını" söyledi.



JJ Redick'in "The Old Man and the Three" podcast'inde konuşan Durant, eski bir oyuncunun NBA'de başantrenör olma şansı elde etmesinden dolayı heyecan duyduğunu ve Nash'ten bir şeyler öğrenme şansını "dört gözle beklediğini" belirtti:



"Heyecanlıyım. Ne zaman eski bir oyuncu ligde antrenör olarak iş bulsa, heyecanlanıyorum çünkü oyun hakkındaki bilgi düzeyleri çok derin oluyor, özellikle de onları sahada tecrübe ettikleri için. Oyunla ilgili içgörüsü, iletişimi, basketbol oyunuyla iletişim kurma şekli, kesinlikle benim bir oyuncu olarak gelişmeme ve ekibimizin geri kalanına yardımcı olacak.



İlişkimiz, küçükken ona bir oyuncu olarak hayranlıkla bakmamla, sonra ona karşı oynayarak ve onunla rekabet ederek ve nihayet beraber antrenman yapma şansı bulmamla başladı. Muhtemelen 7-8 yıl önce diyebilirim. Aklının oyun için nasıl çalıştığını anladım ve onunla spor salonunda bulunurken, her zaman düşüncelerini kendime katmaya çalıştım, bu yüzden bu fırsatı dört gözle bekliyorum."