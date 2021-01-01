Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Durant: "MVP kriterleri, sanki her gün değişiyor gibi!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, MVP yarışını eleştirerek, artık bunu umursamadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, MVP yarışını eleştirerek, artık bunu umursamadığını söyledi.

Joel Embiid, Nikola Jokic, James Harden ve hatta Giannis Antetokounmpo arasında, bu yıl MVP tartışmalarında birçok isim ön plana çıkmıştı.

Ancak Durant, MVP ödülünün her zaman üzerine pek düşündüğü bir şey olmadığını söyleyerek, ESPN'in "The Jump" programında, ödülün sürekli değişen kriterlerinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi:

"Gerçekten umurumda değil. Kriterler sanki her gün değişiyormuş gibi geliyor."

Durant MVP ödülünü, 2014'te Oklahoma City Thunder forması giydiği dönemde kazanmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal