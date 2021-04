Durant: "MVP kriterleri, sanki her gün değişiyor gibi!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, MVP yarışını eleştirerek, artık bunu umursamadığını söyledi.



Joel Embiid, Nikola Jokic, James Harden ve hatta Giannis Antetokounmpo arasında, bu yıl MVP tartışmalarında birçok isim ön plana çıkmıştı.



Ancak Durant, MVP ödülünün her zaman üzerine pek düşündüğü bir şey olmadığını söyleyerek, ESPN'in "The Jump" programında, ödülün sürekli değişen kriterlerinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi:



"Gerçekten umurumda değil. Kriterler sanki her gün değişiyormuş gibi geliyor."



Durant MVP ödülünü, 2014'te Oklahoma City Thunder forması giydiği dönemde kazanmıştı.