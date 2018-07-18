Durant: "Medya beni hassas gibi gösteriyor"

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Kevin Durant, insanların kendisine eleştiriyi nasıl karşılaması gerektiğini söylemesinden ve medyanın kendisini hassas ve sinirli olarak göstermesinden bıktığını söyledi.ABD Milli takım kampında konuşan KD, geçtiğimiz günlerde Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum'ın podcastine konuk olmuş ve CJ'in, DeMarcus Cousins'ın Golden State Warriors'a gidişine tepki göstermesine karşılık, podcastte Portland'ın "Asla şampiyon olamayacağını" söylemişti.İkilinin ufak tartışması Twitter'a taşınınca, işlerin bazı taraflarca ciddiye bindiği düşünülmüş fakat CJ attığı bir tweet ile bunun olmadığını belirtmişti. KD ise muhabirlere aynı şeyi söyledi ve yakın zamanda CJ ile birlikte şarap bile içme programları olduğunu ekledi.Durant, insanların kendisine "sessiz olmasını" söylemesinden bıkıp bıkmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: