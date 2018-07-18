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Durant, McCollum'a aðýr konuþtu: "Þampiyon olamayacaksýnýz"

Kevin Durant, CJ McCollum'ýn katýldýðý podcast'inde Portland Trail Blazers'ýn þampiyonluk kazanma þanslarýný küçümsedi.

Kevin Durant, CJ McCollum'ýn katýldýðý podcast'inde Portland Trail Blazers'ýn þampiyonluk kazanma þanslarýný küçümsedi.

McCollum'a "Þampiyon olamayacaðýnýzý sen de biliyorsun" diyen KD ile CJ arasýndaki diyalog, McCollum'ýn Golden State Warriors'ýn DeMarcus Cousins'ý almasý durumuna þakayla karýþýk tepki göstermesiyle baþladý.

"Niye bu kadar takýyorsun?" diyen KD'ye, CJ "Abi, ben de ligdeyim. Batý Konferansýndayým. Siz o... çocuklarýyla sürekli oynamak zorundayým. Ýlk turda birkaç kere size elenmiþtik. Ondan Cousins'a bakýyorum" þeklinde cevap verince, Durant'in cevabý sert oldu:

"Þampiyon olamayacaðýnýzý sen de biliyorsun."

McCollum "Takýmýmýz düzgün. Yeteneðimiz var. Her þey olabilir. Þampiyon olabiliriz." derken, gülüþmelerle devam eden konuþmada Durant, Portland'da Damian Lillard'la McCollum'ýn oluþturduðu backcourt'u beðendiðini, fakat takýmýn kalanýnýn bu amaç için yetersiz olduðunu düþündüðünü söyledi ve "Aþ bunlarý artýk. Bana kalýrsa oynamaya devam edin ve olup biteni fazla kafaya takmayýn." yorumunda bulundu.

McCollum, Portland'ýn geçen sezon Batý Konferansýný 3. sýrada bitirdiðini hatýrlatýrken, Durant acýmasýz bir yorum daha yaptý:

"Nasýl oynadýnýz peki? 8. sýra takýmý gibi. Bunu söyleyeceðimi biliyorsun, çünkü Warriors'a ve bana bir zamandýr ufak laf sokmalar yapýyordun, þimdi de sýra bende."

Ýkilinin tatlý atýþmasý, daha sonra Twitter'a taþýndý. McCollum, bir takipçisinin sorusuna cevap verirken, KD'nin iki yýl önceki Warriors'a gitme kararýyla ilgili konuþtu ve Durant'ten de cevap geldi:

 

"CJ: Yine de B'li kelimenin (Bitch) kaba olduðunu ve kullanýlmamasý gerektiðini düþünüyorum. Verdiði kararýn yumuþakça bir karar olduðunu biliyor, ama ben saygý duyuyorum. Bu durum sanki, bir çetenin seni ve abilerini dövmesinden 2 ay sonra, o çeteye katýlýp kardeþlerini unutmak gibi."

"KD: Þimdi bir çeteyle kavgaya giriyorum, kaybediyorum, 2 ay boyunca evimizde abime karþý plan yapýyorum ve bizi döven çeteyle abimi mi dövüyorum? Beni bu kadar alçak mý görüyorsun CJ? Ulan daha az önce birlikte podcastini yaptýk. Yýlanlar dibimizde haberimiz yok."

McCollum, bir süre sonra attýðý bir tweet'te Durant'le arasýnda bir sorun olmadýðýný ve artýk Warriors konusunu konuþmayacaðýný söyleyerek meseleye son verdi.




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