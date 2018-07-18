Durant, McCollum'a aðýr konuþtu: "Þampiyon olamayacaksýnýz"

So,I would get into a gang fight, lose, plot on my brother for 2 months in our home and then go get the gang we lost to and beat him up? U think that low of me CJ? I just did your fuckin podcast. Snakes in the grass boy I tell ya 🤣



— Kevin Durant (@KDTrey5) July 26, 2018

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Kevin Durant, CJ McCollum'ýn katýldýðý podcast'inde Portland Trail Blazers'ýn þampiyonluk kazanma þanslarýný küçümsedi.McCollum'a "Þampiyon olamayacaðýnýzý sen de biliyorsun" diyen KD ile CJ arasýndaki diyalog, McCollum'ýn Golden State Warriors'ýn DeMarcus Cousins'ý almasý durumuna þakayla karýþýk tepki göstermesiyle baþladý.diyen KD'ye, CJþeklinde cevap verince, Durant'in cevabý sert oldu:McCollumderken, gülüþmelerle devam eden konuþmada Durant, Portland'da Damian Lillard'la McCollum'ýn oluþturduðu backcourt'u beðendiðini, fakat takýmýn kalanýnýn bu amaç için yetersiz olduðunu düþündüðünü söyledi veyorumunda bulundu.McCollum, Portland'ýn geçen sezon Batý Konferansýný 3. sýrada bitirdiðini hatýrlatýrken, Durant acýmasýz bir yorum daha yaptý:Ýkilinin tatlý atýþmasý, daha sonra Twitter'a taþýndý. McCollum, bir takipçisinin sorusuna cevap verirken, KD'nin iki yýl önceki Warriors'a gitme kararýyla ilgili konuþtu ve Durant'ten de cevap geldi:Yine de B'li kelimenin (Bitch) kaba olduðunu ve kullanýlmamasý gerektiðini düþünüyorum. Verdiði kararýn yumuþakça bir karar olduðunu biliyor, ama ben saygý duyuyorum. Bu durum sanki, bir çetenin seni ve abilerini dövmesinden 2 ay sonra, o çeteye katýlýp kardeþlerini unutmak gibi."Þimdi bir çeteyle kavgaya giriyorum, kaybediyorum, 2 ay boyunca evimizde abime karþý plan yapýyorum ve bizi döven çeteyle abimi mi dövüyorum? Beni bu kadar alçak mý görüyorsun CJ? Ulan daha az önce birlikte podcastini yaptýk. Yýlanlar dibimizde haberimiz yok."McCollum, bir süre sonra attýðý bir tweet'te Durant'le arasýnda bir sorun olmadýðýný ve artýk Warriors konusunu konuþmayacaðýný söyleyerek meseleye son verdi.