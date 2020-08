Durant: "Luka Doncic bir problem!"

Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant, Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic'in bir "problem" olduğunu söyledi.



Luka, kendini NBA'in süperstarlarından biri olarak yetiştiriyor. 21 yaşındaki oyuncunun dünyanın en iyi liginde çok parlak bir geleceği olacağı tahmin ediliyor.



Durant, Richard Kleiman'a 'The Boardroom: Out of Office podcast'te şunları söyledi:



"Kesinlikle bir yıldız olmak için yapılandığını düşünüyorum. Sanırım kim olduğunu, nasıl oynamak istediğini ve geleceğin ona neler getireceğini anlıyor. Şimdi, pazarlama tarafına bakarsak, bence Steve (Stoute) bunu biraz daha iyi yanıtlayabilir, ancak NBA'de bir yetenek olarak? Pek çok şeyi aşıyor, çünkü o yaşta bu kadar zeki ve bu kadar gösterişli olmak çok nadirdir."



Kleiman'ın daha sonra, "Benim için özetle Luka Doncic...." şeklinde başlattığı cümleyi, Durant "...bir problem" diyerek tamamladı.



Doncic bu sezon Dallas için maç başına 29.8 sayı, 9.4 ribaund ve 8.8 asist ortalamaları ile oynuyor.