Durant: "LeBron'un Lakers kararına bayıldım!"

Kevin Durant, LeBron James'in Los Angeles Lakers'a katılma kararına "bayıldığını" söyledi.
LeBron'un Hollywood'a gidişi hakkında düşünceleri sorulan KD, fikirlerini şu şekilde sundu: "Bayıldım, kesinlikle bayıldım. Bana kalırsa kusursuz bir karar ve kusursuz bir hamle. Cleveland'da yapması gereken her şeyi yaptı. Bence kendisi için harika bir sonraki adım. Bir NBA süperstarının yapması gerektiği gibi tüm duvarları yıkıyor. Tek bir yerde oynaman gerekiyor gibi bir hissiyat var. İnsanlara farklı bölümler verme konusunda iyi bir iş çıkardı ve kariyeri bittiği zaman daha da ilginç gözükecek."
Durant de, LeBron gibi eski takımı Oklahoma City Thunder'ı 2016'da terketmiş ve Golden State Warriors'a katılmıştı.