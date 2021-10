Durant: "Kyrie'yi tüm sezon için istiyoruz!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, takımın Kyrie Irving'i "tüm sezon için" istediğini söyledi.



The Athletic'den Shams Charania kısa süre önce, New York City yetkililerinin, HSS Antrenman Merkezini özel bir ofis binası olarak gördükleri için Irving'e takımıyla antrenman yapmasına izin verdiklerini, ancak Kyrie'nin yine de aşılanmadan maçlara çıkamayacağını bildirmişti.



Muhabirlere bu konuyla ilgili konuşan Durant, Irving'in iç saha maçlarında oynayıp oynamayacağı konusunda şu açıklamaları yaptı:



"Özellikle Kyrie gibi ilk beş oyuncularının kadroya sürekli girip çıkmaları her zaman zorluk yaratıyor. Şu anda genel planımızın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum.



Hala karar aşamasında olduklarına eminim. Bu daha çok Steve (Nash), Sean (Marks) ve Kyrie'nin cevap verebileceği bir soru ve bir karar verdiklerinde de beni bilgilendirecekler. Ben de oyunuma odaklanacağım ve bunu çözdüğümüzde de önümüze bakacağız.



En azından antrenmanlara gelebiliyor. Ama biz onu tüm sezon için burada istiyoruz. Onu maçlar, iç saha maçları, antrenmanlar, deplasman maçları, şut idmanları, hepsi için burada istiyoruz. Yani umarım bu işi çözeriz."



"ONSUZ OLACAĞIZ..."



Irving'in durumu ve önümüzdeki sezon için müsait olup olmayacağı hakkında konuşan koç Nash ise, durumun gerçekliğini belirtmekte oldukça açık sözlüydü:



"Sanırım iç sahada oynamayacağını biliyoruz. Bu yıl kesinlikle onsuz oynamak durumunda olacağız. Yani ne zaman, nerede ve ne kadar olduğuna bağlı olacak."



Irving'in aşı durumu, geçtiğimiz ay antrenman kamplarının başlamasından bu yana NBA'de en çok konuşulan konulardan biri oldu.