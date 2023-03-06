Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, eski takım arkadaşı Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'e karşı ilk kez oynamanın "farklı bir his uyandırmadığını" söyledi.



Suns'ın Mavericks karşısında 130-126 galibiyete ulaştığı dün geceki karşılaşma, Durant'in Brooklyn Nets'ten eski takım arkadaşı Irving'e karşı oynadığı ilk maçtı.



Lakin KD, sahada bu sebepten dolayı farklı duygulara kapılmadığını şu şekilde açıkladı:



"Farklı bir şey hissetmedim. Herhangi bir maçtı. Daha önce başka birine de demiştim, kariyerimin büyük bir kısmında zaten Kyrie'ye karşı oynamıştım. Son birkaç sezon benim takımımdaydı ama kariyerimin büyük bir kısmında ona karşı oynadığım için, nasıl bir his olduğunu biliyorum."



Durant galibiyette 37 sayı bulurken, Kyrie ise 30 sayı kaydetti.





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