Durant: "Kyrie ve Harden ile, bir bütün olduğumuzu hissettim!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, James Harden ve Kyrie Irving ile birlikte oluşturdukları 'Büyük üçlünün' Cleveland Cavaliers'a karşı dün geceki mağlubiyete rağmen "bir bütün olduklarını" hissettiğini belirtti.



Irving'in, Harden'ın büyük takasının ardından ilk kez oynadığı geçtiğimiz gecede, 'Büyük üçlü' Cavs'e karşı iki uzatma periyodunda galip gelememiş ve 135-147 mağlup olmuştu.



Durant (38 sayı ve 12 ribaund), Irving (37 sayı) ve Harden (21 sayı, 12 asist ve 10 ribaund) birlikte 96 sayı bulurken, Cavs'e maçı kazandıran isim, ateşli guard Collin Sexton'dı (42 sayı).



Yenilgiye rağmen Durant, iki süperstar takım arkadaşıyla birlikte maçta oldukça iyi hissettiğini açıkladı:



"Çok güzeldi, hatta mükemmeldi. Bir bütün olmuşuz gibi hissettim. Birlikte oldukça iyi vakit geçireceğimiz hissiyatını verdi. Özellikle bizim için inişli çıkışlı olan bu ilk maçımızda, böyle bir yenilgi almak zordu. Ancak yine de şu anda iyi bir noktadayız.



Tabii ki kazansak iyi olurdu. En önemli şey bu zaten. O yüzden bu yenilgi üzücüydü. Lakin önümüzde uzun bir sezon var, ne olursa olsun devam edeceğiz. Dediğim gibi, şu anda iyi bir noktadayız ve takım içi bağlantımız da oldukça güzel.



Koçlardan oyunculara, herkesin iletişimi en üst düzeyde. Bunun üzerine koymayı dört gözle bekliyoruz. Bir sonraki maçta da aynı takımla (Cavaliers'a karşı) oynayacağız."



