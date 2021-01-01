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Durant, Kyrie'nin aşı olmamasıyla ilgili: "Ben kimim ki buna kızayım?"

Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, Kyrie Irving'in KOVID-19 aşısını olmayı reddettiği için takımda olmamasına kızmanın bir anlamı olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, Kyrie Irving'in KOVID-19 aşısını olmayı reddettiği için takımda olmamasına kızmanın bir anlamı olmadığını söyledi.

Bir New York City, aşılanmamış kişilerin birçok kapalı mekan etkinliğine katılmasını yasakladığından ötürü, Irving şu anda Brooklyn'in iç saha maçlarında oynamaya elverişli durumda değil.

Kyrie, bu konuda işini kaybedenlere bir destek olarak aşıyı olmama niyetini geçtiğimiz günlerde yinelemişti.

Durant, bu konuyla ilgili düşüncelerini muhabirlere şöyle anlattı:

"Keşke bunların hiçbiri olmasaydı, ama içinde bulunduğumuz durum bu. Kızmak neyi halledecek ki? Fikri değişmeyecek. Ne yapması gerektiğini çözmesine izin vermek lazım. Biz de takım olarak aynı şeyi yapacağız.

Ve biz oyuncular olarak, soyunma odasındayken ve parkedeyken birbirimizle çalışacağız. Hayat çok güzel, bu yüzden birinin kendi için verdiği bir karara çok kızamam.

Ben kimim ki buna kızayım? Bizim soyunma odasında yanımızda olanlara odaklanmamız gerek. Kyrie hazır olduğunda, Joe (Tsai) ve Sean (Marks) ile konuşacağından ve onların hep birlikte bunu çözeceklerinden eminim. O zamana kadar, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Durant ve Nets 2021-22 sezonuna, 19 Ekim'de Milwaukee Bucks'ı ziyaret edecekleri maçta Irving olmadan başlayacak.

Brooklyn'in Durant, Irving ve James Harden'dan oluşan büyük üçlüsü, çeşitli sakatlıklar ve diğer durumlar nedeniyle geçtiğimiz sezonda sadece 13 normal sezon maçında birlikte yer alabilmişti.


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