Durant: "Kyrie'nin arenada olup oynayamaması, aptalca!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Kyrie Irving'in Brooklyn'de oynayamaması durumuyla ilgili, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ı eleştirdi.



Kyrie geçtiğimiz gece bu sezon ilk kez Barclays Center'a ayak basmış olsa da, NYC'nin özel işyeri aşı yasaları kendisinin halen Nets iç saha maçlarında oynamasını yasakladığından ötürü, New York Knicks'e karşı oynanan maçı yalnızca bir seyirci olarak izleyebilmişti.



Durant 53 sayıyla Brooklyn'i Knicks'e karşı 110-107 galibiyete taşıyarak sezon rekoruna ulaşırken, Irving kendi cebinden ödediği saha kenarındaki koltukta karşılaşmanın tadını çıkarmıştı.



Durant, karşılaşmadan sonra bu tuhaf durumu sorgulayarak, Adams'ı bir çözüm bulmaya çağırdı:



"Anlamıyorum. Şu anda birileri bir mesaj vermeye veya otoritesiyle şov yapmaya çalışıyormuş gibi geliyor. Buradaki herkes ilgi arayışına girmiş durumda ve bence buna belediye başkanı da dahil. Ama bu durumu yakında çözse iyi olur.



Yaptığının hiçbir mantığı yok. Mesela, bu binada halihazırda aşılanmamış insanlar var. Adamlarımızdan biri binaya giriş yapabiliyor.... anlayamıyorum. Hepimizin kafası karıştı. Bu noktada, dünyadaki hemen hemen herkesin kafası karışık zaten. Sezonun başlarında kimse neler olduğunu anlamamıştı ama şimdi işler aptalca görünüyor. ... Eric, bunu çözmelisin."



Aşısız olan Irving, daha öncesinde şehirdeki herhangi bir lokal çalışanın veya kapalı mekanlardaki katılımcının KOVID-19'a karşı aşı kanıtı göstermesini gerektiren bir yönetmelik nedeniyle, Nets arenasına adım atamıyordu. Bu önlem geçtiğimiz Pazartesi günü kaldırılmış olsa da, özel işyerleri için ayrı bir yasa, yürürlükte kalmaya devam etmişti.



Irving, mevcut yasalara göre kalan 14 normal sezon maçının sadece dördünde oynayabilecek. Ancak bu kısıtlamalar, Irving'in playoff katılımını da etkileyebilir.



Brooklyn'in ilk tura kalması durumunda, Irving sadece serinin birinci, ikinci, beşinci ve yedinci maçlarında forma giyebilecek.



