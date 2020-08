Durant: "Kyrie lafı dolandırmaz, saf gerçeği söyler!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, takım arkadaşı Kyrie Irving'in neden "yanlış anlaşılan" biri olarak etiketlendiğini açıkladı.



'Play for Keeps' podcast'inin son bölümünde yer alan Durant, Kyrie'nin "yanlış anlaşıldığı" düşüncesini detaylandırdı. Durant, Irving'in sadece açık ve dürüst olduğunu söyledi ve "saf gerçeği" söylediği için, insanlardan gelen yanıtların olumsuz olabileceğine inandığını belirtti:



"Yanlış anlaşılmanın anlamı nedir? Gerçek, bazen çok sayıda insanı incitebilir. Saf gerçeği söylediğinizde, özellikle bu toplumda, insanlar kaşlarını çatarlar. Kyrie her şeyi olduğu gibi anlatır. Lafı dolandırmaz."



"BUBBLE TEREDDÜTÜ OLAN 80-90 OYUNCU VARDI"



Irving'in, NBA sezonunun yeniden başlamasına karşı çıkan bir grup oyuncunun ön saflarında görünmesi ile ilgili olarak, KD, 80 ila 90 oyuncunun Orlando'daki bubble'a gitmekten endişe duyduğunu, ancak Kyrie'nin ligdeki statüsünün onu en öne koyduğunu açıkladı.



"NBPA ile olan bu durumda, bubble'da muhtemel olarak ne olacağı ile ilgili bir problemi olan tek kişi o değildi. Herkesin endişeleri vardı. Ama açıkçası, o büyük reklam olabilecek kişi de Kyrie'ydi. Şu anda, özellikle salgın sırasında hiç kimse para kazanmıyorken, bu şekilde birkaç tık alma şansınız var. Kyrie'yi kullanmak da kolay. Ama onunla aynı soruları 80-90 oyuncu da paylaşıyordu."



"KYRIE KİMSEYİ BİR ARAYA TOPLAMADI"



Irving'in, NBA'in yeniden başlatılmasını onaylamadığını ifade etmek için bir grup NBA oyuncusu bir araya getirdiğine dair raporların aksine, Durant, işlerin daha organik bir şekilde geçtiğini söyledi:



"Kyrie, 'Hadi herkesi bir araya getirelim' falan demedi. Beş veya altı kişi birbirlerini aradı ve 'Ben de öyle düşünüyorum' dediler. Sonra 10 kişi daha aradı. Ama Kyrie hepsi arasında en büyük sesti ve ligdeki herkesle de ilişki kurabiliyordu."



Irving, omuz ameliyatından ötürü bubble'da oynamayacak olsa da, Breonna Taylor için adalet aramak için 2020 sezonunu oynamamayı seçen WNBA oyuncuları için 1.5 milyon dolarlık bir fon başlatarak, saha dışındaki zamanını, sözlerini daha etkili bir şekilde harekete geçirmek adına kullanmıştı.