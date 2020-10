Durant: "Kyrie ile o an, bir yere gideceğimizi kesinleştirmiştik"

"O AN KESİNLEŞMİŞTİ"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, kendisinin ve Kyrie Irving'in, 2019 All-Star maçı sırasında güçlerini birleştirme fikrini "sağlamlaştırdıklarını" itiraf etti.Şubat 2019'da, Charlotte'taki 2019 NBA All-Star maçında Durant ve Irving'in konuştuğu görülen bir video ortaya çıkmıştı. Bu video, ikisinin serbest oyuncular olarak bir araya gelmeyi planladıklarına dair birçok spekülasyona yol açmıştı.Videonun çekilmesinden günler sonra, büyüyen spekülasyon, o dönem Boston Celtics'in yıldızı olan Irving'in medyayı azarlamasına ve kendisinin ve KD'nin ekip oluşturmaktan bahsettikleri fikrini ortadan kaldırmasına yol açmıştı:"Bu sadece en iyi arkadaşlarımdan biriyle konuştuğum bir video. Bir serbest oyuncu dönemi buluşması gibi mi gösterildi? İşte bu yüzden bu tarz şeylerden uzak duruyorum."Görünüşe göre, yaptıkları tam olarak buydu ve Durant, yeni podcast'i 'The ETC's with Kevin Durant on The Boardroom'da bunu şu şekilde itiraf etti:Bu yerin Brooklyn olduğu artık herkes tarafından biliniyor ve Durant, Irving ile ortaklığının temellerinin, Charlotte'taki All-Star hafta sonundan çok daha önce atıldığını da ekledi:KD ve Kyrie'nin koridordaki o videosu, şu şekildeydi: