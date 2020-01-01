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Durant, koronavirüse yakalandıktan sonraki psikolojisini anlattı

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, coronavirüs kaptıktan sonrası "şok" ve "meraklı" halini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, coronavirüs kaptıktan sonrası "şok" ve "meraklı" halini anlattı.

Durant, Mart ayında KOVID-19 için pozitif test sonucu alan en yüksek profilli NBA atletiydi.

Virüsten tamamen kurtulan KD, çileli dönemi hakkında şunları söyledi:

"İyi hissediyorum. Herhangi bir semptomum yoktu, bu yüzden iyiyim. Evi terk edemedim. Bir şeylerin değişeceğini biliyordum. Bilinmeyen şeyle başa çıkmak, işin zor kısmıydı. Ama bunun dışında, çok iyiydim."

Durant ve diğer üç Nets oyuncusunun, NBA'in sezonunu süresiz olarak durdurmaya karar vermesinden sadece birkaç hafta sonra virüsü kaptıkları doğrulanmıştı.

KD ayrıca teşhisi kendisine bildirildikten sonraki ilk tepkisini şöyle açıkladı:

"Şok olmuştum. Ve sonra meraklanmıştım ve bunun ne anlama geldiğini bilmek istemiştim. Bu virüs neyle ilgiliydi? Bu konu hakkında daha fazla bilgi almaya başlamıştım. Bu beni sakinleştirdi. Neyle uğraştığımı ve kendimle nasıl savaşabileceğimi daha çok merak etmiştim. "

COVID-19 pozitif takım arkadaşlarının geri kalanı kimliklerinin açıklanmamasını tercih ederken, Durant cesurca testlerinin sonuçlarını duyurdu. Pozitif tanısı, Durant'ın bu sezon hiç bir saniye bile oynamadığını düşünerek virüsün ne kadar bulaşıcı olabileceğini kanıtladı.


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