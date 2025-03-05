Phoenix Suns'ın süperstarı Kevin Durant, LA Clippers karşısında oynadıkları maç sırasında başantrenör Mike Budenholzer ile yaşadığı tartışma hakkında açıklamalarda bulundu.



Durant, maç esnasında takımının hücumda başarısız olduğu bir pozisyon sonrası kenara yürürken, Budenholzer'ın kolunu tutmasıyla sinirlendi. 36 yaşındaki yıldız, koçunun elini sert bir şekilde silkeleyerek yüzünde belirgin bir memnuniyetsizlik ifadesiyle tepki gösterdi.



Bu olay, Durant'in son dönemde sahada artan öfke patlamalarından yalnızca biri olarak görülüyor. Daha önce takım arkadaşı Mason Plumlee'ye sert bir tepki vermesi, bir Pelicans oyuncusuna yumruk atmaya çalışması, ve son haftalarda aldığı mağlubiyetler sonrası takımını sert bir şekilde eleştirmesi de dikkat çekmişti.



Budenholzer ise bu süreçte taraftarların desteğini pek arkasına alabilmiş değil. Hatta takımın diğer yıldızı Devin Booker'a, koç ile arasındaki ilişkinin bozulup bozulmadığı bile soruldu. Ancak Booker, bu iddiaları kesin bir dille reddederek, koçuna destek vermişti.



"Koç da söyledi, aramızda birçok konuşma geçiyor ve bunlardan herhangi birini diğerinden daha önemli olarak ayırt edemem. Bu bir oyuncu-koç ilişkisi. İşler kötü gitmeye başlayınca herkes suçu birine atmak istiyor. İnsanlar bir şeyler uyduracak. Ama bizim ilişkimiz gayet iyi. Aynı hedef doğrultusunda ilerliyoruz, kazanmaya çalışıyoruz ve mesele bundan ibaret."



Durant'in yaz döneminde takımdan ayrılabileceği yönündeki söylentiler güçlenmeye devam ediyor. Yine de Suns, Batı Konferansı'nda Play-In turnuvasına katılma şansını halen sürdürüyor.



