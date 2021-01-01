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Durant: "Kobe'yle aram bozuktu, ama onun bundan haberi yoktu!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, NBA efsanesi Kobe Bryant ile zamanında anlaşmazlık yaşadığını ancak Kobe'nin bundan tamamen habersiz olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, NBA efsanesi Kobe Bryant ile zamanında anlaşmazlık yaşadığını ancak Kobe'nin bundan tamamen habersiz olduğunu açıkladı.

"The ETCs" podcast'inin son bölümünde Nets yıldızı, Kobe'nin haberi olmadan Kobe'ye karşı biraz düşmanlığı olduğunu ortaya koydu:

"Kobe Bryant'la bir anlaşmazlığımız olduğunu düşünüyordum ama onun bundan haberi bile yoktu. Yaşlandıkça bu adamlara, sizi keskinleştiren ve daha iyi hale getiren kişiler olarak bakıyorsunuz.

LeBron 50 sayı attığında veya James Harden 60 sayı bulduğunda, ben bundan daha iyi olmak ve zirvede kalmak için neler yapabileceğime bakarım. Bu sağlıklı bir rekabettir."

KD, rakip oyuncularla arkadaş olunabileceğini fakat sahaya adım atıldığında işlerin tamamen değişebileceğini düşündüğünü de şu ifadelerle açıkladı:

"Magic'ler, Bird'ler, Jordan'lar, vaktiyle lig içinde bu kardeşlik ortamını yaratan isimlerdi."


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