Durant, Kobe'nin kendi üzerindeki etkisini anlattı

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın kendisini bir oyuncu olarak nasıl etkilediğini açıkladı.



Kobe'nin, Durant dahil bugün NBA'deki birçok yıldız üzerinde büyük bir etkisi olmuştu.



Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yapılan özel bir röportajda Durant, Bryant'ın kendisini bir oyuncu olarak nasıl etkilediğini açıkladı. Durant, 2012 Olimpiyatları'nda Kobe ile olan deneyimini ve Los Angeles Lakers efsanesinin etrafında olmanın oyuna yaklaşımını nasıl değiştirdiğini paylaştı:



"ABD Takımının 2012'deki ilk birkaç antrenmanında, antrenmanlara yaklaşımı ve ardından oyunları oynama şekli ve sahada ne yapmak istediğine odaklanmasıyla. Bizim için bir savunmacı ve bir şutördü. Bu yüzden Kobe'nin sadece ana skorer olmanın dışında bir rol oynadığını görmek, bana herkesin bir role kilitlenip mükemmelleştirebileceğini gösterdi."



"YÖNTEMLERİNİ GÖRMEK ÇOK TATLIYDI"



Durant aynı zamanda Bryant gibi olmak istediğini birçok açıdan itiraf etti, ancak Kobe'nin yöntemlerini gerçekten takdir ettiğini ve yaşlandıkça değerini fark ettiğini de ekledi:



"Bir basketbolcu olarak estetiğini, bir oyuncu olarak istemiştim. Yöntemlerini görmek oldukça tatlıydı. Bir oyuncu olarak yaşlanana ve 'demek istediği şey buymuş' diye görmeye başlayana kadar onu gerçekten takdir edemedim. Her zaman kalbimde Kobe ile yaşayacağım."



