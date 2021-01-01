Durant: "Kobe'nin öğretilerini onurlandırmak istiyoruz"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın ABD Milli takımını nasıl motive ettiğini anlattı.



Kobe, kariyerinde beş kez NBA şampiyonu olup, 18 kez All-Star, 15 kez ise All-NBA kadrosuna seçilmesi dışında, iki Olimpiyat altın madalyası da kazanarak global sahnede de kazanan bir yıldız olmuştu.



Bugün artık hayatta olmasa da, Lakers efsanesinin özellikle şu anki ABD Milli takımı kadrosu için etkisi ve mirası hala hissediliyor.



Medyayla yaptığı bir sohbette Durant, Bryant'ın bilgeliğinin ve zihniyetinin takımı nasıl yeni zirvelere taşıdığını şu şekilde açıkladı:



"Kobe Bryant, hepimizin çocukken hayranlıkla baktığı ve izlediği adamdı. Hayattayken ve oynarken bile DNA'sı içimize işlenmişti. Uzaktan bize oyunun ve iş ahlakının asıl önemini öğretmişti. Artık aramızda olmadığına göre, hepimiz sahaya çıktığımız her maçta o tutkuyla ve o enerjiyle oynayarak, onun öğretilerini onurlandırmak istiyoruz."



