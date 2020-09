Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant, New York Knicks taraftarlarını ve medyasını, kendisini yıl onu rahatsız ettiği için eleştirdi.



Joe Budden Podcast'te yer alan KD, Knicks taraftarları ve medyasının kendisine 2018-19 sezonu sonundaki serbest oyuncu dönemindeki planlarını aralıksız sormalarından ötürü, rahatsız olduğunu söyledi:



"Ne demek istiyorsun? Bir yıl boyunca beni rahatsız ettiler! Ben oyunuma ve sezonuma bakmaya çalışıyordum. Tüm Knicks hayranları ve şu Knicks medyası, bütün yıl beni rahatsız ettiler. Ama bunun hakkında konuşma zamanım geldiğinde, şimdi susmam mı gerekiyor? Bir yıldır bu soruları sormak istiyordum. Şimdi müsait olduğumda, sorun mu oldu?"



Pek çok NBA uzmanı, Durant'ın geçtiğimiz yaz nereye gideceği üzerinde tahminde bulunmuş ve Knicks'i muhtemel bir varış noktası olarak göstermişti.



New York, Kristaps Porzingis'i Dallas Mavericks'e takas ettikten sonra, önceki yaz iki maksimum sözleşme maaş boşluğuna ve ayrıca 2019 NBA Draftı'nda da yüksekten seçim yapma şansına sahipti.



Draft'tan genç, yetenekli bir oyuncu eklerken, bir çift yıldızı da alma şansları vardı gibi görünüyordu. Ancak Durant, Kyrie Irving ile beraber Brooklyn'deki diğer New York takımıyla anlaşmayı tercih etmişti.