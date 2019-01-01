Durant: "Knicks, artık 'havalı' görülmüyor"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, New York Knicks'in serbest oyuncu döneminde artık tercih edilen bir takım olmadığını söyledi ve Los Angeles takımları arasından hangisini beğendiğini açıkladı.



Bu yaz Nets ile çok yıllı bir anlaşma imzalayan Durant, genç oyuncuların "Knicks'in iyi olduğu dönemi hatırlamadığını" ve Knicks markasının artık "havalı" olarak kabul edilmediğini de ekledi:



"Bence pek çok taraftar Knicks'e bir marka olarak bakıyor ve bu genç oyuncuların yaşamları boyunca Knicks'in iyi olduğu dönemi hatırlamadığını düşünüyorum. Ben Knicks'i Finallerde görmüştüm ama benden sonraki çocuklar bunu görmedi. Bu yüzden Knicks markası, bugün bir Golden State Warriors, hatta şimdiki Lakers veya Nets kadar havalı değil. Şu anda en 'havalı' şey Knicks değil."





"CLIPPERS DAHA İYİ BİR TAKIM"



Durant ayrıca, Los Angeles takımları arasından, Lakers yerine Clippers'ın daha iyi bir takım olduğunu söyledi:



"Çok zorlu bir playoff serisi olurdu. Konferans finallerinde bu iki takımın oynaması delice olur. Çok eğlenceli olur. Ama şu an Clippers'ı daha bir beğeniyorum. Sadece kağıt üzerinde bakıyorum. Takıma daha çok yetenekli adam aldılar. Ama sezonda ne olacağını hiç bilemezsiniz."



"KNICKS'İ DÜŞÜNDÜM, AMA DERİN DÜŞÜNMEDİM"



Durant, yaz döneminde Knicks'i serbest oyuncu döneminde çok ciddi bir şekilde değerlendirmediğini de söyledi:



"Evet, düşündüm. Ama Knicks hakkında tam bir analiz yapmadım."









