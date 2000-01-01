Durant: "Jrue Holiday, ligin en iyi savunmacı guardı"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, New Orleans Pelicans point guardı Jrue Holiday'in NBA'deki en iyi savunmacı guard olduğunu söyledi.



Durant, geçtiğimiz günlerde Pelicans guardı J.J. Redick'in podcast'ine katıldı ve Holiday'in ne kadar harika bir savunma oyuncusu olduğundan ve Jrue'nun kendisinin saygısını ne zaman kazandığını açıkladı:



"Jrue'yu herhangi bir sisteme koyun, her koç ondan en iyi oyuncuyu savunmasını isteyecektir."



"Onlarla 2018'de, ikinci turda oynamıştık ve tüm seride beni savunmuştu. Beni tam sahada savunuyordu, sırtı dönük oynarken de savunuyordu. Aslında, Jrue Holiday'in önünde dripling yapmak zordu. Ayaklarını çok iyi kaydırıyor, elleri iyi, güçlü ve içgüdüleri iyi. O seride ona çok saygı duymuştum, çünkü benden sonra Klay'i (Thompson), Steph'i (Curry) ve Draymond'ı (Green) savunmuş ve ikili oyunları etkisiz hale getirmişti. Özel bir oyuncu. Oyunun o tarafında özel biri."



Holiday, bu sezon iki savunma beşine de seçilmemişti ve Redick ile Portland Trail Blazers'ın yıldızı Damian Lillard, Twitter'da bu duruma tepki göstererek, medyayı eleştirmişlerdi.



Pelicans için bu sezon 61 maçta forma giyen Holiday, 19.1 sayı, 4.8 ribaund ve 6.7 asist ortalamaları ile oynamıştı.



