Durant: "Ja Morant, gözlerimizin önünde büyüyor"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'e övgüler yağdırdı.



Grizzlies geçtiğimiz gece Brooklyn Nets'i 118-104 mağlup etmişti ve Morant, karşılaşmayı 36 sayı ve 8 asistle tamamlayarak galibiyetin mimarı olmuştu.



Durant, maçtan sonra Morant'ı överek, Memphis yıldızının "gözlerimizin önünde büyüdüğünü" iddia etti:



"Maçları kontrol altına alan bir oyuncu. Point guard pozisyonunda her zaman verimli bir oyuncu olmuştu, ama aynı zamanda artık büyük bir skorer haline de geldi. Harika bir tempoyla, neşe ve coşkuyla oynuyor ve resmen gözlerimizin önünde büyüyor.



Kendisi üniversite döneminden beri bu yolda ilerliyor ve bir basketbol fanatiği olarak, insan kendisinin önümüzdeki yıllarda nasıl bir oyuncu olacağını görmek için sabırsızlanıyor."



Sezonda 24.7 sayı, 5.7 ribaund ve 6.6 asist ortalamaları ile oynayan Ja, ekibini Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya taşımış durumda.



