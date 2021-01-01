Durant'in efsanevi performansıyla, Nets seride 3-2 öne geçti!

Brooklyn Nets, Barclays Center'da oynanan Doğu Konferansı yarı finalleri 5. maçında konuk Milwaukee Bucks'ı 114-108 mağlup ederek seride 3-2 üstünlük yakalamayı başardı.



Bucks, 3. ve 4. maçlarda üst üste aldığı iki galibiyetteki ivmeyi devam ettirdi ve ilk çeyreğin sonunda 29-15'lik bir üstünlük yakalayarak güçlü bir başlangıç yaptı. Devre arasına kadar bu güçlü performansını sürdüren ekip, ilk yarıyı 16 sayılık farkla kapattı.



Ancak Nets, üçüncü çeyrekte işleri tersine çevirdi ve 38 sayı bularak, son çeyrek öncesinde farkı altı sayıya indirmeyi başardı. Dördüncü çeyrekte de baskıyı sürdüren ekip, periyodun dördüncü dakikasında bir sayı öne geçti.



KD'NİN EFSANEVİ GECESİ!



Nets, son bölümde kritik anlarda eli titremeyen performansıyla, bu geri dönüşü etkileyici bir biçimde sonuçlandırdı ve seride 3-2 öne geçmeyi başardı.



Karşılaşmayı efsanevi bir performansla tamamlayan Kevin Durant, 48 dakika sahada kalarak 49 sayı, 17 ribaund, 10 asist, üç top çalma ve iki blokla, uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir gece geçirdi. Jeff Green, 8/11 şut isabetiyle 27 sayı kaydederek başarılı bir performans ortaya koyarken, Blake Griffin 7/11 şut isabetiyle 17 sayı bularak maçı tamamladı. Maçtan birkaç saat önce oynaması 'şüpheli' durumuna getirilen James Harden, 45 dakika sahada kalmış olsa da berbat bir şut gecesi geçirdi (1/10) ve maçı beş sayı, altı ribaund ve sekiz asistle tamamladı.



Nets, 43'te 16'sı üçlük çizgisi gerisinden olmak üzere, geceyi %49'luk bir şut isabeti ile kapatmış oldu.



Bucks tarafında ise Giannis Antetokounmpo, 34 sayı, 12 ribaund, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile Bucks ekibini taşıyan isim oldu. Khris Middleton 25 sayı, beş asist, dört ribaund, bir top çalma ve bir blokla oynarken, Jrue Holiday 19 sayı, sekiz asist, üç ribaund ve bir top çalma ile maçı tamamladı. Bucks, üçlük çizgisi gerisinden 32'de 13 dahil olmak üzere, geceyi toplamda %49'luk bir şut isabetiyle kapattı.



Serinin 6. maçı, Perşembe günü Milwaukee'de oynanacak.



