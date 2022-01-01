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Durant'in 21 maçlık yokluğu, bu gece son buluyor!

Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'in, 21 maçlık yokluğu sonrasında bu gece Miami Heat'e karşı parkelere geri döneceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'in, 21 maçlık yokluğu sonrasında bu gece Miami Heat'e karşı parkelere geri döneceği bildirildi.

15 Ocak'ta sol dizindeki iç yan bağları burkulan Durant'in, artık takımın sakatlık raporunda yer almadığı kaydedildi.

Nets, bu sezon 29.3 sayı, 7.4 ribaund ve 5.8 asist ortalamaları yakalamış olan KD olmadan oynadığı bu 21 maçta 5-16'lık bir seri yakalayabilmişti.

Normal sezonun bitimine 19 maç kala Doğu'da sekizinci sırada yer alan Nets'in, playofflara katılmaya doğrudan hak kazanmak ve play-in turnuvasından kaçınmak için, altıncı sıradaki Boston Celtics ile arasındaki 4.5 maçlık farkı kapatması gerekecek.


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