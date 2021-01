Durant, Hawks yenilgisi sonrası: "Sırf şutlarımıza güvenemeyiz!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, ekibi Atlanta Hawks'a 114-96'lık skorla mağlup olduktan sonra konuştu.



Nets, dün gece Barclays Center'da 114-96'lık bir mağlubiyet alarak tüm kusurlarını gözler önüne serdi.



Durant 28 sayı ve 8 ribaundla her zamanki yıldız oyuncu performansını gösterse de, takım arkadaşı Kyrie Irving 18 sayı ve 11 ribaundla maçı tamamlamasına rağmen 6/21 genel olmak üzere 2/11 üçlük isabetiyle, kötü bir şut gecesi geçirmişti.



KD maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:



"Topu ellerinde tuttukları ve savunmamızda işe yarayan bir şey buldukları için onları takdir etmek gerek. Bütün gece o ikili oyunları sürdürdüler ve topu ellerinde tutup her seferinde iyi bir şut deneyebildiler.



Sadece şut sokmaya güvenmememiz gerek. Jeff Green soyunma odasında söylemişti ve ona tamamen katılıyorum. Bazı adamların şut sokamayacağı günler olacak, o günlerde savunma tarafında yaptıklarımıza güvenmemiz gerekiyor. Dünyadaki her takım bunu söyer. Söylemesi kolay. Ama bunun bilincinde kalırsak daha iyi olacağız."