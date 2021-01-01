Durant: "Harden'ın savunmasının, hakkı verilmiyor"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, takım arkadaşı James Harden'in çok yönlü bir savunma oyuncusu olarak hakkının verilmediğini söyledi.



Durant, Harden'ın Nets hücumunda, daha önce Houston Rockets'ta olduğu kadar sorumluluk üstlenmediği için artık daha iyi bir savunma oyuncusu olacağına inandığını belirtti:



"James'ten çaylak yılında, rakip takımın en iyi oyuncusunu savunmasını isterdik. Yani savunma tarafında tam olarak ne yapması gerektiğini biliyor. Houston'a gittiğinde hücumun tüm kontrolü onun elinde olduğu için, kimi tutacağı ve ne tarz bir savunma oynayacağı konusu hep gölgede kalıyordu. Ancak her zaman sırtı dönük savunmada ve top çalmalarda iyi olmuştur. Kendisi çok yönlü bir savunmacı yani.



Birini tutmasını istediğimizde, bunu rahatça yapabilir. Bence oyununun hakkı verilmeyen kısmı bu."



