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Durant: "Harden'ı düşünmüyorum bile, Nets'te oynamıyor"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Houston Rockets yıldızı James Harden'ın Nets'e takas olacağına dair söylentilere değinmeyi bir kez daha reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Houston Rockets yıldızı James Harden'ın Nets'e takas olacağına dair söylentilere değinmeyi bir kez daha reddetti.

Durant muhabirlere, Harden, Nets'in bir parçası olmadığı için basketbola odaklanmayı tercih ettiğini söyledi:

"James Harden'ı hiç düşündüğüm yok. Bizim takımımızda oynamıyor."

Harden'ın, Durant ve Mike D'Antoni ile yeniden bir araya geleceği düşünülerek, Nets'e gideceği hakkında sürüyle iddia ortaya çıkmıştı. Lakin, Rockets ile Brooklyn arasındaki görüşmeler son birkaç haftadır bir gelişme kaydetmemişti.


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